Суд Москвы запретил дискриминационные объявления о сдаче жилья

Суд в Москве посчитал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить распространение такой информации в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы инстанции. Согласно судебным материалам, на российской платформе были опубликованы объявления о сдаче жилья с формулировками "Сдам… только для мусульман! Цыгане не звоните!" и "Только для славян", содержащие признаки дискриминации на основе национальности и религии. "Признать информацию, распространяемую посредством сети "Интернет" на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - говорится в решении суда. На прошлой неделе стало известно, что суд в РФ запретил мем с цитатой "Ненавижу цыган" из фильма "Большой куш" Гая Ричи. Это произошло после того, как в июле Останкинский районный суд столицы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, содержащих разжигание ненависти к цыганам. Среди них была статья на "Пикабу" (сейчас удалена), тред с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статья под названием "Почему не любят цыган", а также две ссылки, которые ведут на мем - цитату и кадр из фильма Гая Ричи "Большой куш", где о них говорит герой Стивена Грэма.