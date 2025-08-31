В Госдуме не ожидают роста цен на гостиницы из-за новых требований

Обязательная регистрация с 1 сентября в федеральном реестре отелей, кемпингов, баз отдыха и санаториев позволит повысить качество и безопасность услуг для туристов, но не должна привести к увеличению цен. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

По словам парламентария, с начала осени требования по обязательной регистрации будут распространены на гостиницы, гостевые дома, хостелы, апартаменты, санатории, дома отдыха, турбазы, кемпинги, глэмпинги и квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду.

"Это важный шаг, позволяющий вывести на белый рынок значительную часть сегмента, который сегодня находится в серой зоне", - отметил он.

"Мы не ожидаем резкого роста цен. Наоборот, легализация серого сегмента увеличит предложение официального жилья, что позволит удерживать баланс цен, особенно в популярных регионах - на юге России, на Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге. К тому же прозрачная конкуренция будет стимулировать владельцев повышать качество услуг, а не только стоимость. В долгосрочной перспективе туристы получат более широкий выбор - от бюджетных хостелов до премиальных апартаментов", - сказал Кривоносов.

"Для туристов появление реестра - это, прежде всего, гарантия качества и безопасности", - подчеркнул парламентарий. "Человек сможет заранее проверить объект размещения в открытой базе и убедиться, что он легален, соответствует заявленным стандартам, прошел необходимые проверки. Это снизит риски мошенничества, повысит уровень доверия к внутреннему туризму и защитит права путешественников", - добавил депутат.

По мнению парламентария, для турбизнеса реестр станет инструментом цивилизованной конкуренции. "Добросовестные игроки получат преимущества: прозрачность, доступ к субсидиям и программам господдержки. Нелегальные объекты будут вынуждены легализоваться или уйти с рынка. Туроператоры смогут формировать турпакеты только из проверенных объектов, что повысит доверие к их продукту", - подчеркнул он.

Кроме того, депутат отметил, что включение в реестр потребует соблюдения ряда требований: обеспечения противопожарной и санитарной безопасности, передачи данных в систему миграционного учета, готовности к проверкам надзорных органов и реализации мер по охране жизни и здоровья туристов. "Таким образом, реестр - это не просто контроль, а инструмент защиты туриста и государства: мы исключаем возможность работы неподготовленных и небезопасных объектов", - заключил депутат.