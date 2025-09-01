Какие права появились у арендаторов и чем это грозит собственнику

Юристы рассказали в беседе с Life, какие права есть у арендаторов и как ими воспользоваться. Например, можно зарегистрировать несовершеннолетних детей в съемной квартире без согласия собственника.

Однако выселить такого квартиранта до окончания срока регистрации может быть сложно, особенно если у ребенка нет другого места жительства. С 1 сентября вступают в силу новые условия покупки недвижимости.

По словам экспертов, чтобы избежать проблем, важно четко прописывать условия проживания в договоре найма. Наймодатель обязан обеспечить пригодное для проживания состояние жилья, предоставлять коммунальные услуги и проводить ремонт общего имущества.

В договоре должен быть указан срок действия. Если срок не указан, договор считается заключенным на 5 лет. По истечении срока наниматель имеет преимущественное право на заключение нового договора. Наймодатель обязан предложить нанимателю новые условия или предупредить об отказе за три месяца до окончания срока.

В Москве выросла средняя стоимость аренды квартир

Если договор на срок до года, наниматель не получает преимущественного права на продление. При регистрации нанимателей по месту жительства или пребыванию, они могут регистрировать своих несовершеннолетних детей без согласия собственников, указывают юристы.