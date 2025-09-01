Юрист рассказал о запретах нового дачного закона

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что новые правила для владельцев садовых и огородных участков повлияют на их повседневную жизнь.

Закон закрепил ограничения на коммерческое использование земли и порядок продажи излишков урожая.

— Сегодня целевое назначение использования садовых и огородных земельных участков установлены непосредственно федеральным законодательством. Основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд, — объяснил юрист.

Новый закон запрещает использовать дачи для хостелов, складов, мастерских или автомоек. За нарушение грозят штрафы: от 10 тысяч рублей до одного процента кадастровой стоимости для дачников, и от 100 тысяч рублей до двух процентов для юридических лиц.

Дачникам разрешено выращивать овощи и фрукты для личного потребления, содержать домашних животных и продавать излишки на рынках, если участок не превышает 50 соток и не привлекаются наемные работники. Для продажи нужна справка от СНТ или местной администрации, сообщает Life.ru.

Кроме того, юрист Полина Тришина объяснила, какие деревья нельзя вырубать на дачном участке.

В РФ соседи по даче или частному дому часто самовольно устанавливают заборы на чужой земле. Как поступить в такой ситуации, рассказала юрист Ляйсан Муртазина. В такой ситуации следует обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля в регионе, где расположен участок.