Россияне не могут взять даже семейную ипотеку — где жилье стало роскошью

Семейная ипотека остается недоступной почти в половине регионов России. Эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право» подсчитали, что в 41 субъекте из 89 семья со средним доходом не может комфортно обслуживать кредит на покупку квартиры площадью 50 м².

Регионы с наименьшей доступностью семейной ипотеки:

Ростовская область

Ингушетия

Амурская область

Приморский край

Белгородская область

Дагестан

Калмыкия

Тюменская область

Свердловская область

Самарская область

Московская область

Ленинградская область

Чечня

Калининградская область

Краснодарский край

Крым

Севастополь

Причиной эксперты считают рост цен на жилье, обгоняющий зарплаты.

«В регионах с высокой стоимостью жилья лимиты в 6 миллионов ₽ недостаточны. В Краснодарском крае квартира в 50 м² стоит около 9,6 миллиона ₽, поэтому заемщикам приходится вносить большой первоначальный взнос», — рассказала «Известиям» директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.

В то же время в северных и дальневосточных регионах ситуация обратная. На Чукотке, Камчатке, в Магадане или Якутии ипотека с господдержкой более доступна благодаря высоким зарплатам и особым экономическим условиям.

Эксперты предлагают корректировать параметры программы: увеличить лимиты в дорогих регионах, снизить первоначальный взнос для семей с низким доходом и адаптировать условия под стоимость жилья в каждом субъекте. Иначе дисбаланс будет только усиливаться.

Перед оформлением ипотеки стоит проверить кредитный рейтинг, чтобы понимать свои шансы на одобрение заявки. На Сравни вы можете узнать кредитный рейтинг, а также подобрать финансовый продукт на основе своей кредитной истории.

Читайте главные финансовые новости в телеграм-канале журнала Сравни