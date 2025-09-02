Россияне не могут взять даже семейную ипотеку — где жилье стало роскошью

Сравни.руиещё 2

Семейная ипотека остается недоступной почти в половине регионов России. Эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право» подсчитали, что в 41 субъекте из 89 семья со средним доходом не может комфортно обслуживать кредит на покупку квартиры площадью 50 м².

Россияне не могут взять даже семейную ипотеку: где жилье стало роскошью
© Global Look Press

Регионы с наименьшей доступностью семейной ипотеки:

  • Ростовская область
  • Ингушетия
  • Амурская область
  • Приморский край
  • Белгородская область
  • Дагестан
  • Калмыкия
  • Тюменская область
  • Свердловская область
  • Самарская область
  • Московская область
  • Ленинградская область
  • Чечня
  • Калининградская область
  • Краснодарский край
  • Крым
  • Севастополь

Причиной эксперты считают рост цен на жилье, обгоняющий зарплаты.

«В регионах с высокой стоимостью жилья лимиты в 6 миллионов ₽ недостаточны. В Краснодарском крае квартира в 50 м² стоит около 9,6 миллиона ₽, поэтому заемщикам приходится вносить большой первоначальный взнос», — рассказала «Известиям» директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.

В то же время в северных и дальневосточных регионах ситуация обратная. На Чукотке, Камчатке, в Магадане или Якутии ипотека с господдержкой более доступна благодаря высоким зарплатам и особым экономическим условиям.

Эксперты предлагают корректировать параметры программы: увеличить лимиты в дорогих регионах, снизить первоначальный взнос для семей с низким доходом и адаптировать условия под стоимость жилья в каждом субъекте. Иначе дисбаланс будет только усиливаться.

Перед оформлением ипотеки стоит проверить кредитный рейтинг, чтобы понимать свои шансы на одобрение заявки. На Сравни вы можете узнать кредитный рейтинг, а также подобрать финансовый продукт на основе своей кредитной истории.

Читайте главные финансовые новости в телеграм-канале журнала Сравни