Мишустин прокомментировал снижение спроса на российском рынке жилья

Спрос на покупку жилья в России сейчас снижается из-за целого ряда факторов. Правительство проработало меры, чтобы преодолеть эту ситуацию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"По ряду причин спрос на рынке жилья снижается. Эту важнейшую тему мы недавно обсуждали в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни у президента. Чтобы преодолеть такую тенденцию, разработаны необходимые решения", - сказал он.

В первую очередь это касается дополнительных комиссий, которые банки взимали за ипотеку на льготных условиях.

"Президент эту ситуацию назвал недопустимой, отметив, что государство и так субсидирует им выдачу подобных ссуд. И все ключевые кредитные организации отменили эти комиссии. Также расширили лимиты ипотечных программ, чтобы застройщики продолжали работу, на рынке появлялись новые дома, а люди могли подобрать себе подходящее жилье", - перечислил премьер принимаемые меры.

Кроме того, кабмин и Центробанк подготовили инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.

"Она должна улучшить обстановку прежде всего в малых городах. Там объем строительства не такой большой, и нужна дополнительная поддержка для возведения тех объектов, которые планировали ввести в следующем году, - объяснил Мишустин. - Это позволит компаниям завершить уже начатые проекты и приступить к новым. А жители, что самое важное, вовремя должны получить свои квартиры".

Премьер поручил постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе, чтобы не утратить набранную динамику.