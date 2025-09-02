Хуснуллин: ипотека стала главным вопросом в обсуждении поддержки стройотрасли

Кабмин РФ обсуждает комплексные меры поддержки стройотрасли России, главный вопрос - ипотека. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя итоги стратсессии по повышению доступности жилья для граждан.

Как заявил в ходе сессии премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спрос на покупку жилья в России снижается.

"Мы обсудили комплексно все меры поддержки. Главный вопрос - ипотека. Что будет дальше со льготной ипотекой, как ипотека будет развиваться в целом, что нужно сделать с точки зрения снижения издержек на строительство жилья? У нас есть рост стоимости материалов, трудовых ресурсов", - сказал Хуснуллин.

Отмечается, что правительство вырабатывает комплексные меры, чтобы сделать ипотеку доступной для граждан. Кроме того, есть возможность снизить стоимость жилья за счет сокращения строительного цикла, повышения производительности труда, улучшения цифровизации в отрасли.

Как пояснил Хуснуллин, поставлена задача учесть доступность жилья в целом по РФ, по опорным населенным пунктам, увязать программы доступного жилья со стратегией пространственного развития.