В России выделили 100 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство России дополнительно выделило более 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Из общей суммы 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки». Это позволит сохранить льготную программу со ставкой шесть процентов для семей с детьми. На «Дальневосточную и арктическую ипотеку» по льготной ставке два процента предусмотрены 9,6 миллиарда рублей.

На субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», завершившейся 1 июля 2024 года, выделят 37,4 миллиарда рублей.

Решение позволит сохранить доступность программ и поддержать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, заявили в кабмине.

Ранее стало известно, что россияне продолжают пользоваться рыночной ипотекой, несмотря на то что средняя переплата по ней в стране составляет примерно 21,5 миллиона рублей. По данным Абсолют Банка, каждый пятый кредит в настоящее время оформляется без льготных программ.