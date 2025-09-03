Минфин и Минтруд обсуждают модификацию "Семейной ипотеки"

Москва24

Минфин и Минтруд обсуждают изменения в программе "Семейная ипотека" по предложениям депутатов. Об этом сообщил директор департамента Минфина России Алексей Яковлев, слова которого приводит ТАСС.

Минфин и Минтруд обсуждают модификацию «Семейной ипотеки»
© ТАСС

Вопрос касается целей, которые ставят перед собой участники программы, уточнил он, напомнив, что на сегодняшний день лимит составляет 6 и 12 миллионов рублей в зависимости от региона.

"Мы, безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено. Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда", – сказал Яковлев, пояснив, что площадь рассматривается как фактор, позволяющий увеличить лимит кредита.

Директор ведомства подчеркнул, что окончательное решение остается за правительством, однако раскрыв, что программа, возможно, будет более целенаправленной и ориентированной на семьи, в которых рождается больше детей.

"Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий", – заверил он.

Также Яковлев сделал акцент на том, что все предложения будут озвучены только после тщательной проверки и анализа, проводимого Минтрудом, поскольку основная цель программы направлена на поддержку демографии.

Кроме того, анализ планируется провести и с Минстроем, чтобы оценить влияние программы на строительство жилья, заключил он.

Ранее в России предложили исключить из семейной ипотеки жилье площадью менее 28 квадратных метров из-за его тесноты. Эксперты предупреждают, что такие квартиры редко подходят для семейной жизни, однако считают, что полный запрет лишит семьи возможности сделать первый шаг к собственной недвижимости.

Сейчас по семейной ипотеке квартиру в Москве могут купить пары и одинокие родители с ребенком до 7 лет, а в случае инвалидности ребенка – до 18. Ипотечная ставка составляет 6% годовых, лимит – 12 миллионов рублей, первоначальный взнос – не менее 20%. Риелторы отмечают, что исключение студий может вызвать рост спроса на однокомнатные квартиры и аренду, что приведет к повышению цен.