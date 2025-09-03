Минфин и Минтруд обсуждают модификацию "Семейной ипотеки"

Минфин и Минтруд обсуждают изменения в программе "Семейная ипотека" по предложениям депутатов. Об этом сообщил директор департамента Минфина России Алексей Яковлев, слова которого приводит ТАСС.

Вопрос касается целей, которые ставят перед собой участники программы, уточнил он, напомнив, что на сегодняшний день лимит составляет 6 и 12 миллионов рублей в зависимости от региона.

"Мы, безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено. Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда", – сказал Яковлев, пояснив, что площадь рассматривается как фактор, позволяющий увеличить лимит кредита.

Директор ведомства подчеркнул, что окончательное решение остается за правительством, однако раскрыв, что программа, возможно, будет более целенаправленной и ориентированной на семьи, в которых рождается больше детей.

"Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий", – заверил он.

Также Яковлев сделал акцент на том, что все предложения будут озвучены только после тщательной проверки и анализа, проводимого Минтрудом, поскольку основная цель программы направлена на поддержку демографии.

Кроме того, анализ планируется провести и с Минстроем, чтобы оценить влияние программы на строительство жилья, заключил он.

Ранее в России предложили исключить из семейной ипотеки жилье площадью менее 28 квадратных метров из-за его тесноты. Эксперты предупреждают, что такие квартиры редко подходят для семейной жизни, однако считают, что полный запрет лишит семьи возможности сделать первый шаг к собственной недвижимости.

Сейчас по семейной ипотеке квартиру в Москве могут купить пары и одинокие родители с ребенком до 7 лет, а в случае инвалидности ребенка – до 18. Ипотечная ставка составляет 6% годовых, лимит – 12 миллионов рублей, первоначальный взнос – не менее 20%. Риелторы отмечают, что исключение студий может вызвать рост спроса на однокомнатные квартиры и аренду, что приведет к повышению цен.