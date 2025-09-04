В регионах появилось новое правило для льготной ипотеки

Российские регионы начали вводить ценз оседлости для семей, желающих взять льготную ипотеку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Все больше регионов устанавливают новые правила, согласно которым оформить льготный кредит на жилье могут лишь семьи, прожившие в том или ином регионе определенное количество лет.

Такое постановление уже приняли в Калужской области, где теперь для получения льготной ипотеки семья должна прожить в регионе не менее 10 лет. Власти объяснили принятие меры тем, что в первую очередь помогать с улучшением жилищных условий нужно местным жителям.

Ценз оседлости также существует в Тверской области, где льготную ипотеку могут взять граждане, прожившие в регионе 15 лет. По данным канала, введение аналогичных правил рассматривают во Владимирской и Тульской областях.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин спрогнозировал, что ипотечные ставки в России будут постепенно снижаться.