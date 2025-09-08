Решение суда по делу квартиры Долиной назвали серьезным прецедентом для рынка недвижимости

Ипотечный брокер, эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал решение суда признать законным возвращение народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за телефонных мошенников.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной. Напомним, певица оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, был наложен арест. Она заявляла, что согласилась на сделку, попав под влияние злоумышленников, которые под предлогом сохранения денег уговорили певицу их перевести на «безопасные» счета. Ей был нанесен ущерб на сумму, превышающую 200 млн. Полина Лурье приобрела квартиру Долиной. Однако суд прекратил ее право собственности на имущество, ставшее предметом аферы.

Конечно, это резонансная история, ведь здесь покупатель недвижимости исполнил все поставленные перед ним обязательства и приобрел квартиру по рыночной стоимости. Кроме того, в ходе сделки каждая из сторон прошла базовые юридические проверки. Поэтому наверняка на это дело повлияло то, что Долина – это публичная личность, которая придала огласке свою ситуацию. И суд правильно посчитал, что в деле фигурировали мошенники. Однако в рамках юридической практики подобное решение – это серьезный прецедент. По факту получается, что покупатель недвижимости на сто процентов не застрахован от потерь. Продавец может в любой момент заявить, что находился под влиянием мошенников, после чего покупатель лишается и объекта недвижимости, и выплаченных за него денег. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Решение Мосгорсуда отклонить жалобу Лурье показало, что в аналогичных спорах суд будет принимать сторону продавца недвижимости, отметил эксперт.

«Получается, покупатель квартиры в подобных ситуациях должен будет выплачивать всю сумму, даже если речь идет об ипотеке, о кредитном договоре. То есть он будет обязан рассчитаться с банком вне зависимости от того, будет ли оспорена сделка, вмешаются ли в дело какие-то другие факторы, например банкротство застройщика. Поэтому, думаю, данный прецедент сильно насторожит и специалистов рынка недвижимости, и покупателей. Тут возникает вопрос о том, не станут ли мошенники массово использовать истории с подставными сделками для собственного обогащения. Ведь любой продавец квартиры при необходимости сможет заявить, что его использовали злоумышленники и куда-либо передать деньги. А покупатель тут остается не у дел», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Полина Лурье заплакала после решения Мосгорсуда, который отклонил ее жалобу на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной.