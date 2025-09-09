В России выросли объемы выдачи ипотеки на вторичное жилье

Объемы выдачи ипотечных кредитов на вторичном жилье в России увеличились на 30,4% в августе 2025 года по сравнению с июлем - до 41,2 млрд рублей, говорится в сообщении сервиса "Домклик" Сбербанка со ссылкой на директора департамента Алексея Лейпи.

"Рынок недвижимости адаптировался к новым условиям. В августе 2025 года ипотечные выдачи Сбера составили 267,2 млрд рублей, что почти на 17% больше, чем в июле. В лидерах по росту востребованности оказалось вторичное жилье: объемы выдач увеличились на 30,4%, а доля в выдачах - на 1,7 процентных пункта (п.п.). Возрос спрос и на новостройки: выдачи выросли на 18,5% по сравнению с июлем", - отметил Лейпи.

По его словам, выдачи в сегменте загородной недвижимости также показали прирост, но менее значительный: +6% для готовых загородных домов и +1% - для индивидуального строительства, что объясняется завершением дачного сезона.

Доля первичного жилья впервые с марта выросла (+1 п.п.) и приблизилась к 65%. Всего по итогам августа объемы ипотечного кредитования в этом сегменте превысили 173 млрд рублей. Наибольшая доля первичного жилья в выдачах была зафиксирована в крупных регионах: Санкт-Петербург (75,7%), Новосибирская область (75,2%) и Москва (73,3%).

Вторичный рынок стал лидером росту объемов выдач. В августе россияне взяли кредитов на готовые квартиры на сумму около 41,2 млрд рублей. Абсолютным лидером по доле вторичного жилья в сделках стала Магаданская область (53,8%). На втором и третьем местах со значительным отставанием расположились Архангельская (38,7%) и Амурская (36,6%) области.

Объемы выдачи в сегменте готовых загородных домов выросли с 27,4 до 29,2 млрд рублей, рынке ИЖС - с 17,8 до 18 млрд рублей. Наибольшая востребованность ипотеки на готовые загородные дома была отмечена в Калмыкии (32,3%). Высокая доля ИЖС в ипотечных сделках наблюдалась в Астраханской области (23,7%), Якутии (22,8%) и Забайкальском крае (17,7%).