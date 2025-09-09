Раскрыта стоимость жилья в популярных у покупателей округах Москвы

Сервис «Яндекс Недвижимость» на основе запросов номера телефона продавца выяснил стоимость жилья в самых популярных у покупателей округах Москвы. Данные приводит «РБК Недвижимость».

Отмечается, что самым популярным округом, где покупатели искали вторичные квартиры в августе 2025 года, оказался Западный административный округ. Доля пользователей, которые интересовались жильем в этой локации, составила 13,1%, а средняя цена квадратного метра в ЗАО в августе 2025 года — 481 тысяч рублей. Это на 8,3% больше, чем в августе 2024 года.

На втором месте по популярности у пользователей оказался Северный административный округ с долей 11,4%. Средняя цена готового жилья там составила 401 тысяч рублей за квадратный метр, что на 8,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. За САО идет Юго-Восточный административный округ. В августе 2025 года им интересовались 11% пользователей. Средняя цена квадратного метра в ЮВАО составила 318 тысяч рублей, что на 7,1% больше, чем в 2024 году.