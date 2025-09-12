Юрист предупредил, какие квартиры нельзя передавать по наследству

Многие россияне, проживающие в неприватизированных квартирах, зачастую не до конца понимают, насколько ограничены их права в таких жилищных условиях.

Об этом всех владельцев жилья в беседе с РИА Новости предупредил юрист Александр Хаминский, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, жильцы таких квартир фактически выступают не собственниками, а лишь нанимателями жилых помещений. Это обстоятельство влечет за собой целый ряд важнейших правовых последствий, которые значительно влияют на их жизненные ситуации.

Прежде всего, пребывание в неприватизированной квартире, то есть в муниципальном или ведомственном жилье, означает, что гражданин не является владельцем жилья, а только имеет право временного пользования им на основании договора найма.

В связи с этим у таких жителей существенно ограничены возможности распоряжаться квартирой: они не могут продать, подарить или завещать эту недвижимость. По словам эксперта, если наниматель умрет, его право пользования квартирой не перейдет автоматически к родственникам или наследникам, что ставит их в особенно уязвимое положение.

Также важным аспектом является то, что в случае развода одного из супругов, проживающих в неприватизированной квартире, невозможна денежная компенсация за долю в жилье, поскольку квартира не считается общей собственностью. Это создает дополнительные сложности при разделе имущества и снижает правовую защиту интересов супругов.

Несмотря на отсутствие прав собственности, наниматель обязан выполнять определённые обязанности: вовремя оплачивать коммунальные услуги и квартплату, а также поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. Это накладывает на него ответственность, которая зачастую не сопровождается правами владения.

Приватизация — это процедура, которая позволяет гражданам оформить право собственности на занимаемое ими жилье, находящееся в государственной или муниципальной собственности. В результате приватизации жильё переходит из категории государственного в частную собственность, а наниматель становится полноправным собственником с возможностью свободно распоряжаться квартирой по своему усмотрению: продавать, дарить, сдавать в аренду или завещать.

Для проведения приватизации необходимо собрать определённый пакет документов и обратиться в соответствующие органы власти для оформления права собственности. После успешного прохождения всех этапов оформления квартира становится собственностью гражданина, что значительно расширяет его юридические права и защищает его интересы.

Примечательно, что в 2017 году была отменена ранее действовавшая временная ограниченность по срокам бесплатной приватизации жилья. По словам Хаминского, теперь граждане могут воспользоваться правом приватизации в любое удобное для них время, что значительно упрощает процесс и делает его более доступным для всех категорий населения.