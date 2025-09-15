Россиян предупредили о «пузыре» на рынке недвижимости

В России существует риск «пузыря» на рынке недвижимости из-за существенного разрыва в ценах между новым и вторичным жильем, который в некоторых регионах достигает 80 процентов. Об этом «Газете.Ru» сообщил бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Льготные ипотечные программы стимулируют спрос на новостройки, что ведет к завышению их стоимости. Одновременно высокая ключевая ставка Банка России (18 процентов в сентябре 2025 года) делает ипотеку на вторичном рынке менее доступной. В итоге цены на новостройки значительно отрываются от реальных доходов населения.

Разрыв цен значительно варьируется по регионам: до 80 процентов в Центральной России, около 57 процентов на Северо-Западе и минимально — примерно 12 процентов на Северном Кавказе, что связано с особенностями местного рынка, отметил Трепольский.

Эксперт предупредил о возможных угрозах сложившейся ситуации: формировании ценового пузыря в сегменте новостроек, падении ликвидности вторичного рынка, ограниченной доступности жилья для большинства населения, смещении инвестиций в пользу новостроек и повышении социальной напряженности.

В 2025-2026 годах, согласно прогнозу аналитика, номинальный рост цен в обоих сегментах будет примерно соответствовать инфляции — около четырех процентов в год. При этом абсолютный разрыв стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках продолжит увеличиваться.

Трепольский считает важным постепенно сокращать льготные ипотечные программы, вводить меры поддержки вторичного рынка и развивать арендное жилье.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за льготных программ ипотеки. При этом объемы строительства за последние пять лет выросли всего на 10 процентов.