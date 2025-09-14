В России заявили о бессмысленности рыночной ипотеки

Lenta.ru

Нынешние ставки по жилищным кредитам лишают его смысла. Об этом агентству РИА Новости заявил бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.

«По сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна. Зачем несколько раз переплачивать за квадратные метры, если это экономически невыгодно», — прокомментировал текущий уровень ипотечных ставок Задорнов. По его мнению, на данный момент россиянам целесообразно оформлять рыночную ипотеку лишь с расчетом на рефинансирование по мере того, как будет снижаться ключевая ставка. Льготные кредиты при этом останутся выгодными, отметил бывший глава Минфина.

Ключевая ставка в России достигнет нейтрального значения, когда инфляция приблизится к таргету в 4 процента. На сегодняшний день, по оценкам регулятора, нейтральная ставка составляет 7,5-8,5 процента. По словам Задорнова, можно достичь уровня в 7,5-8 процентов. При расчете рыночных ставок по ипотеке необходимо добавить традиционную надбавку банков в 2,5 процентного пункта. С учетом этого выгодной ипотека станет при ставке в 10 процентов, заключил собеседник агентства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки. При этом объемы строительства за последние пять лет выросли всего на 10 процентов.