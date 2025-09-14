Названа стоимость квартир в знаменитых сталинских высотках в Москве

Квартиры в знаменитых сталинских высотках в Москве стоят от 38 до 127 миллионов рублей. Стоимость жилья раскрыло РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

По информации сервиса, в высотке у площади Красных Ворот можно приобрести двухкомнатную квартиру в 64 квадратных метра за 52,5 миллиона рублей и пятикомнатную квартиру в 113 квадратных метров за 76,5 миллиона рублей. В доме на Котельнической набережной в продаже три двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры стоимостью от 58,6 до 127 миллионов рублей. В высотке на Кудринской площади доступны для покупки две квартиры: одна 120 «квадратов», вторая — 150. Их стоимость составляет 119 и 97 миллионов рублей соответственно. В бывшей гостинице «Украина» можно купить однокомнатную квартиру, причем доступно сразу три лота по цене от 38 до 45 миллионов рублей.

Остальные сталинские высотки в Москве для жилья не предназначены. Одну из них занимает Министерство иностранных дел, другую — Московский государственный университет имени Ломоносова, еще одна выполняет функцию гостиницы.

Ранее внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал журналистам, что рассматривает Москву в качестве места жительства.