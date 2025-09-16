Риелтор рассказала о росте числа сделок с коммунальными квартирами

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что россияне стали чаще интересоваться коммунальными квартирами ввиду роста цен на отдельное жильё и высоких ипотечных ставок.

Рост спроса на коммуналки начался с конца 2022-го — начала 2023 года, сообщила она в разговоре с 360.ru.

Иногда коммунальные квартиры рассматривают как инвестиции. Их покупают для сдачи комнат по отдельности, для перепланировки в мини-студии, а также для «флиппинга», когда комнаты объединяют, объект ремонтируют и перепродают дороже.

Но большинство покупателей из числа тех, кто не может позволить себе отдельное жильё, отмечает Перескокова.

По её словам, количество сделок с коммуналками и комнатами в Москве и Санкт-Петербурге за последние годы увеличилось на 15—25%.

Ранее коммерческий директор логистического оператора NC Logistic Игорь Ковальчук заявил, что сегмент коммерческой недвижимости стал привлекательным для инвестирования из-за высокой доходности.