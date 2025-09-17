Однушка почти даром: где находится самое дешевое жилье в России

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет в целом по Российской Федерации 205 тыс. рублей, во вторичном жилье — 128 тыс. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Однако есть регионы, где можно найти недвижимость в несколько раз дешевле, и, вопреки стереотипам, это вовсе не регионы Крайнего Севера. Рассказываем, где продаются самые дешевые квартиры в стране и имеет ли смысл их покупать.

Где дешевле новостройки, а где вторичное жилье

Единая межведомственная информационно-статистическая система аккумулирует данные о средней стоимости квадратного метра жилья по всем российским регионам. Согласно им, квартиры в новостройках дешевле всего стоят в Ингушетии (57,8 тыс. за кв. м), Кабардино-Балкарии (68,4 тыс.) и Карачаево-Черкесии (78,3 тыс.).

"В этих регионах относительно низкий средний уровень доходов населения, застройщикам приходится адаптировать под него проекты — нет смысла строить массовое жилье с ценой, которая окажется неподъемной, — пояснил ТАСС директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. — Стоимость рабочей силы ниже, а значит, ниже и себестоимость строительства. А из-за ограниченных объемов строительства ниже и стоимость земельных участков".

Немаловажно, по его словам, и то, что на Кавказе преобладают частные дома для больших семей, а значит, квартиры не столь востребованы.

Самая низкая средняя стоимость "квадрата" на рынке вторички зафиксирована в Курганской области (77,7 тыс.), Еврейской автономной области (79,7 тыс.) и Мурманской области (84 тыс.).

Примечательно, что в топ-10 регионов с самым дешевым жильем только Псковская область входит в оба рейтинга по стоимости как первички (83,4 тыс.), так и вторички (88 тыс.). Отдельно в статистике выделяются квартиры низкого качества. Они присутствуют только на вторичном рынке и дешевле всего в Смоленской, Астраханской и Ульяновской областях — около 42 тыс. за "квадрат".

Если рассматривать регионы со столицами-миллионниками, то, по данным "Яндекс недвижимости", подготовленным для ТАСС, самые бюджетные метры на первичном рынке в августе предлагались в Волгоградской области (126 тыс. рублей), Самарской области (128 тыс. рублей) и Омской области (156 тыс.). Вторичка была дешевле всего также в Волгоградской области (92 тыс.), Воронежской (103 тыс.) и Омской областях (105 тыс.).

Ситуация в городах

Как рассказали ТАСС в "Циан. Аналитике", около десяти городов России могут похвастать вторичным жильем со средней ценой метра менее 25 тыс. рублей и около 30 городов, где жилье стоит менее 30 тыс. рублей за "квадрат".

В этом рейтинге можно выделить три типа населенных пунктов:

города Европейской России с ярко выраженным снижением и оттоком населения, который продолжается уже 30–40 лет (Духовщина, Сурск, Комсомольск, Наволоки, Пыталово, Мантурово, Сольвычегодск);города, где в 1990-е годы закрылось (или почти закрылось) градообразующее предприятие и не возникло никаких альтернативных мест приложения труда (Кизел, Инта, Воркута); промышленные города, где базовое предприятие хотя и продолжает работу, но общее состояние городского хозяйства, инфраструктуры и рынка не мотивирует жителей оставаться в нем (Печора, Бакал, Сорск).

Самую низкую стоимость квадратного метра "Циан. Аналитика" зафиксировала в городе Инта (Коми) — 18,9 тыс. рублей. Если же говорить о конкретных объявлениях, то здесь связи с локализацией объекта может и не быть.

"Самое дешевое объявление на вторичке — это почти всегда индивидуальная история. Закономерность можно выявить не всегда, но это чаще всего помещения в ветхом жилом фонде с низкими перспективами расселения, после пожара или потопа, с проблемными соседями и т.д.", — рассказал ТАСС руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов.

Когда целесообразно покупать дешевое жилье

Эксперты полагают, что при сохранении текущих тенденций на рынке недвижимости в обозримом будущем список регионов с недорогим жильем претерпит мало изменений.

"Это по-прежнему будут регионы Северного Кавказа, где новостройки менее востребованы, чем дома, а также регионы Севера, Урала и Дальнего Востока с вторичкой советского периода. На нее цены могут даже еще сильнее упасть, так как жилищный фонд 1940–1960-х годов продолжает устаревать. В целом регионы с низкими ценами на жилье могут периодически меняться местами, но общий топ-10 или топ-15 неизменен", — заявили ТАСС в сервисе Сбербанка "Домклик".

По словам Сергея Зайцева, в целом период "хайповых инвестиций" в недвижимость прошел, однако некоторые избирают для себя стратегию покупки именно дешевых объектов.

"Кто-то выбирает стратегию приобретать дешевое жилье и проводить его улучшение с целью продажи, кто-то строит долгосрочные стратегии, опираясь на перспективы развития конкретных территорий, запуска на них льготных ипотечных программ, роста туристического потока или увеличения населения за счет притока кадров в регион", — отметил он.

По мнению эксперта, интересными для инвесторов могут стать дешевые квартиры на вторичном рынке в Дальневосточном федеральном округе, если там запустят льготную ипотеку на вторичном рынке. Также перспективным может оказаться жилье в населенных пунктах Северного Кавказа в связи с возможностями роста туристического потока.

"А так — в части инвестиций — традиционно интересны города с большой внутренней миграцией: Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, населенные пункты Краснодарского края и, конечно, Москва", — отмечает он.

Кстати, по данным "Яндекс недвижимости", самое доступное жилье в столице в августе продавалось в Роговском (136 тыс. рублей за "квардат" во вторичке). Это бывшее поселение в составе Троицкого административного округа примерно в двух часах езды на автобусе до станции метро "Теплый стан".

Евлалия Самедова, Анастасия Давыденко