Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке

Ставку по семейной ипотеке нужно снижать при появлении большего количества детей. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, пишет ТАСС.

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной», — сказал он.

Одним из ключевых направлений по данному вопросу является предложение более разнообразных ставок по семейной ипотеке. Так, рассматривается возможность предоставить более льготную процентную ставку семьям с большим количеством детей.

