Путин заявил, что в РФ сохранят "Семейную ипотеку"

Российская "Семейная ипотека" будет сохранена, заявил Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Кроме того, должна сохраняться и льготная ипотечная ставка для определенных категорий граждан и территорий, подчеркнул российский лидер.

"Это точно совершенно", – сказал Путин.

По его словам, в текущем году в России введут более 100 миллионов квадратных метров жилья. Российский лидер оценил этот результат как хороший.

Ранее Минфин предложил снизить ставку по "Семейной ипотеке" для семей с большим количеством детей. Уточнялось, что министерство уже рассматривает соответствующий механизм.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что льготные ипотеки привели к росту стоимости жилья в России. При этом денежный стимул не смог существенно увеличить объемы предложения. В итоге с 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены – в два раза.