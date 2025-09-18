Путин назвал хорошими результаты ввода жилья в России в 2025 году

Объемы ввода жилья в 2025 году в России превысят 100 млн кв. м. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

"В целом у нас будет хороший результат по этому году - за 100 млн [кв м]. Хороший. В значительной степени за счет заделов прошлых лет, но тем не менее", - сказал глава государства.

Он отметил, что власти РФ постараются "создать ситуацию для застройщиков, для инвесторов с тем, чтобы и на будущие годы работа шла должным темпом".