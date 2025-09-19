Россиянам дали совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов

Нередко арендаторы вместо квартиры оставляют после себя выжженное поле. Как квартировладельцу защитить себя от неадекватных нанимателей, «Аргументам и фактам» рассказала юрист Елена Могилевская.

Шаблонный договор, распечатанный из интернета, выступит слабым щитом в спорах с арендатором. Для того, чтобы обеспечить надежную защиту прав и интересов как хозяина, так и жильца, документ стоит доработать. К примеру, в договор можно внести пункт о том, как часто собственник будет навещать квартиры и когда будет предупреждать о приходе. Это одновременно и успокоит владельца, и убережет арендатора от спонтанных визитов. Навещать жилплощадь стоит вместе с соседом или другом, который выступит свидетелем. Полезно при осмотре квартиры вести аудио- и видеозапись.

Подпись с расшифровкой необходимо ставить на каждой странице договора, советует Могилевская. В противном случае наниматель может дополнить текст после заключения договора и впоследствии предоставить в суде исправленный экземпляр. Также договор стоит снабдить актом приема-передачи. В нем стоит отразить состояние ремонта на момент сдачи, определить состояние и ценность мебели и имеющейся в квартире техники. Санкции за порчу имущества тоже необходимо закрепить в договоре — это станет основанием для выплаты компенсации либо доказательством правомерности выселения жильцов. Помимо этого, хозяин вправе выставить арендатора, если последний без предупреждения подселит кого-то к себе. Число жильцов и ограничения по проживанию посторонних также закрепляются в договоре. Аналогично ситуация обстоит с курением и животными.

Зачастую собственники требуют от жильцов залог, обещая зачесть его в счет последнего месяца проживания. По словам юриста, более эффективно использовать залог не в качестве гарантии оплаты, а для покрытия убытков в случае ущерба. В документе стоит отдельно прописать, что залог будет возвращен арендатору при отсутствии повреждений и нарушений договора. Выбивать деньги на оплату ущерба постфактум довольно сложно: найти бывших жильцов по месту работы или постоянной прописке проблематично, подавать в суд — затратно. Золотым правилом аренды эксперт называет страховку имущества.

На случай непредвиденных разбирательств с арендатора можно потребовать справку с места работы, выписку из бюро кредитных историй или справку о доходах. Является ли потенциальный наниматель банкротом, судится или находится в розыске, можно проверить по открытым онлайн-базам. Действителен ли паспорт, можно убедиться через портал Госуслуг. Вдобавок не помешает посмотреть профиль человека в соцсетях, добавила Могилевская.

Ранее россиянам посоветовали закреплять в договоре право квартировладельца на подъем платежей. Хозяин вправе поднимать ставку регулярно, к примеру, по прошествии года, если это предусматривается документом.