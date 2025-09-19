Переплата по ипотеке резко сократилась из-за снижения ключевой ставки

Переплата по ипотеке на квартиру в столице упала на 13 миллионов рублей в связи со снижением ключевой ставки. Об этом заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в июне 2025 года, когда ключевая ставка ЦБ составляла 18 процентов, банки предлагали ипотеку под 25 процентов. В таких условиях, если взять квартиру в столице за 25 миллионов рублей на 20 лет, итоговая переплата составила бы около 90,8 миллиона рублей, а ежемесячный платеж — 472 тысячи рублей. Чтобы претендовать на такую ипотеку, доход заемщика должен был составлять приблизительно 964 тысячи рублей в месяц.

«При снижении ставки до 22,4 процента (данные на сентябрь 2025 года при ключевой ставке 17 процентов) переплата снижается до 77,8 миллиона рублей, а ежемесячный платеж — до 418 тысяч рублей. Рекомендуемый доход — около 856 тысяч рублей в месяц», — подсчитал Овечкин.

С июня Центробанк снизил ключевую ставку на четыре процентных пункта, до 17 процентов.

Ранее в этот же день глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты задумали снизить ставку по семейной ипотеке до четырех процентов годовых для многодетных россиян.