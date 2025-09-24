В России стало слишком много арендного жилья

Предложение квартир для долгосрочной аренды на всей территории России по итогам сентября 2025 года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков.

Тенденция, благодаря которой в России буквально стало слишком много квартир под аренду, связана с вводом в эксплуатацию большого количества недвижимости, приобретенной инвесторами во время действия льготной ипотеки до снижения спроса на новостройки. Также многие собственники, не продающие недвижимость при недостаточном спросе на вторичное жилье, предпочитают сдавать ее в аренду для получения пассивного дохода.

По данным «ЦИАН Аналитики», в городах-миллионниках количество квартир, доступных для долгосрочной аренды, выросло вдвое, достигнув 45,1 тысячи. Согласно «Авито Недвижимости», общий рост предложения квартир для аренды по России составил 35 процентов, а по «Яндекс Аренде» — 56 процентов.

Наибольший рост предложения отмечен в Липецке и Туле — вдвое, в Ставрополе — на 85 процентов, в Челябинске и Ижевске — на 74 и 70 процентов соответственно. В Москве предложение увеличилось на 35 процентов, в Санкт-Петербурге — на 11 процентов.

Из-за увеличения объема предложения цены на долгосрочную аренду начали снижаться: средняя ставка по стране в августе 2025 года упала на 8 процентов и составила около 35 тысяч рублей в месяц. В Липецке снижение достигло 17 процентов, в Самаре — 13 процентов, в Челябинске и Сочи — около 8-13 процентов.

Интерес к долгосрочной аренде остается стабильно высоким: количество просмотров таких предложений выросло за год на 4 процентов, а за последний месяц — на 16 процентов. Осенью спрос может дополнительно увеличиться за счет возвращения студентов и сотрудников на длительные командировки, предсказывают аналитики.

Ранее риелтор Наталья Перескокова сообщила, что в начале сентября стоимость аренды жилья в Москве выросла на 10-12 процентов. Скачок цен наблюдался на фоне традиционного повышения спроса в конце лета и начале осени.