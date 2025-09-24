Россияне стали выбирать загородные дома по-другому

В 2025 году россияне стали больше внимания обращать на практичность и удобство при выборе частного дома. О том, что предпочтения покупателей загородной недвижимости изменились, рассказал инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян в беседе с «Газетой.Ru».

© Lenta.ru

По словам эксперта, пять лет назад россияне в первую очередь смотрели на размер участка и дома, однако теперь для них стали важнее комфорт и простота ухода за жильем. Это касается и семей с несколькими детьми, которые все чаще выбирают дома площадью 300-400 квадратов. На участках должны умещаться зона отдыха и бассейн, остальные потребности закрывает инфраструктура.

При этом внимание к безопасности по-прежнему остается на высоком уровне.

«Стали нормой закрытый доступ, видеонаблюдение и контроль территории службами быстрого реагирования. Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома», — отметил Терисаян.

В то же время уровень сервиса в загородных домах изменился. Теперь собственники воспринимают его не как бонус, а как норму. Большинство предпочитают нанимать специалистов для уборки и ухода за газоном вместо того, чтобы заниматься этим самостоятельно.

