Цены на аренду жилья в России изменились

По итогам третьего квартала 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России выросла в среднем на 5,6 процента, до 28,1 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные «Мира квартир».

Удорожание этого типа жилья заметили в 61 городе из 70 исследованных, в остальных городах цены стали меньше. Сильнее всего ставки выросли в Белгороде (плюс 31,1 процента), Барнауле (плюс 24,3 процента), Самаре (плюс 19 процентов), Владимире (плюс 18,9 процента) и Кургане (плюс 14,6 процента), а снизились — в Якутске (минус 7,7 процента), Новокузнецке (минус 7 процентов), Сочи (минус 6,5 процента), Калининграде (минус 5,1 процента) и Хабаровске (минус 2,6 процента). В Москве съемные «однушки» подорожали на 4,7 процента, до 58,1 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — на 11,4 процента, до 43,3 тысячи рублей.

Также подорожали двухкомнатные и трехкомнатные квартиры — на 5,7 процента, до 34,5 тысячи рублей, и на 4,1 процента, до 44,7 тысячи рублей, соответственно. Эксперты связывают такую динамику с сезонным оживлением на рынке аренды, на фоне которого предложение сокращается, а цены растут.

«В четвертом квартале мы ожидаем некоторый спад, но в большинстве городов ставки все равно будут понемногу подниматься», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что предложение квартир для долгосрочной аренды в России за год выросло вдвое.