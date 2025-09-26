В России могут изменить условия семейной ипотеки, предполагающие увеличение процентной ставки до 12%.

Предложенная схема может заменить действующую программу с фиксированной ставкой в 6%. В случае одобрения изменений, процентная ставка будет зависеть от количества детей в семье: 12% – для первого ребенка, 6% – для второго и 4% – для третьего.

Такой подход, по мнению экспертов, позволит сделать государственную поддержку более целенаправленной и эффективной в решении демографических задач.

«Семейная ипотека» на вторичном рынке: кто и где сможет взять кредит

Как заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, планируется автоматизировать процесс рефинансирования ипотеки при появлении третьего ребенка, пишет РБК.