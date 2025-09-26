Ипотечную ставку в 12% назвали неподъемной для большинства молодых семей в РФ
Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российского Минфина изменить условия программы семейной ипотеки, привязав размер ставки к количеству детей в семье.
Согласно данным «РБК», Минфин в настоящее время рассматривает возможность ужесточить условия семейной ипотеки. Предложенная схема может заменить действующую программу с фиксированной ставкой в 6%. В случае одобрения изменений, процентная ставка будет зависеть от количества детей в семье: 12% – для первого ребенка, 6% – для второго и 4% – для третьего.
С одной стороны, здесь понятна логика властей – они хотят стимулировать рождаемость и улучшать демографическую ситуацию. Новая модель семейной ипотеки подразумевает, что чем больше детей в семье, тем выгоднее для нее будут условия. Но, с другой стороны, нужно отметить, что по факту молодые семьи, в которых появляется первый ребенок и которые только начинают свой путь, получат менее выгодные условия по ипотеке. Для многих из них ставка в 12% будет неподъемной. При такой ставке многие семьи с одним ребенком задумаются о том, могут ли они вообще зайти в эту историю с ипотекой, или же им лучше дождаться появления второго ребенка. И здесь встает вопрос о том, как человек может улучшить свои жилищные условия и завести больше детей, когда он не может решить текущий жилищный вопрос.Дмитрий РакутаИпотечный брокер, эксперт по недвижимости
Специалист выразил мнение, что новый механизм семейной ипотеки значительно ограничит объем сделок на рынке и при этом не будет поддерживать молодые семьи с одним ребенком.
«Да, ставка в 12% ниже рыночной. Это не 21% и не 22%. Тем не менее, полагаю, она не будет стимулировать пары с одним ребенком расширять свою семью», - подчеркнул он.
Ранее риелторы предложили распространить семейную ипотеку на вторичный рынок при рождении третьего ребенка.