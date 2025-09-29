Подсчитано, сколько зарплат нужно на первоначальный взнос по ипотеке

Жителям крупных городов России в среднем нужно отложить 14 зарплат, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке жилья. Год назад требовалось 15 зарплат, подсчитали эксперты «ЦИАН.Аналитики».

Минимальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Сейчас для покупки однокомнатной квартиры в крупных городах он в среднем равен 710 тысячам ₽. Рост доступности объясняется тем, что средние зарплаты за год увеличились на 14%, а цены на жилье — только на 7%, пишет «Коммерсантъ».

Срок накопления на первоначальный взнос отличается по регионам. Быстрее всего собрать нужную сумму могут жители Новокузнецка — здесь потребуется девять средних зарплат, или 751 тысяча ₽.

Дольше всех копят жители курортных регионов. В Сочи первоначальный взнос на однокомнатную квартиру в 2,5 миллиона ₽ формируется за 35 месяцев, в Севастополе — 1,6 миллиона ₽ за 31 месяц. В Москве минимальный взнос составляет 2,9 миллиона ₽, или 20 зарплат, в Санкт-Петербурге — 1,9 миллиона ₽, что также составляет 20 средних зарплат.