Путин заявил о социальной и экономической роли льготной ипотеки

Льготная ипотека носит как социальный, так и экономический характер, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Путин на встрече с вице-премьером Хуснуллиным отметил, что поддержка строительной отрасли крайне важна для развития экономики и улучшения условий жизни граждан, передает ТАСС.

«Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический», – заявил президент.

Марат Хуснуллин сообщил президенту, что именно поддержка льготной ипотеки позволила удержать рынок недвижимости и сохранить строительный комплекс. Зампред правительства добавил, что миллионам людей компенсируется процентная ставка по кредиту, и, несмотря на значительные расходы бюджета, эта мера остается ключевой для отрасли.

Президент отдельно подчеркнул необходимость продолжения поддержки строительного сектора, чтобы и дальше обеспечивать стабильное развитие экономики и улучшения жилищных условий.

Ранее Минфин предложил выделить дополнительно 230 млрд рублей на льготную ипотеку.

Президент Владимир Путин заявил, что в России сохранятся семейная и дальневосточная ипотеки.

В августе Минфин увеличил уровень возмещения банкам по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов.