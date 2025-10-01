Что будет с ценами на жилье в России в ближайшие годы

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует, что рост цен на новостройки в России будет опережать темпы инфляции до 2030 года.

В 2025–2026 годах аналитики ожидают замедления прироста цен из-за ограниченного спроса на жильё, вызванного высокой ключевой ставкой Банка России и дорогими ипотечными кредитами, передает ИА DEITA.RU.

Дополнительно сдерживать повышение цен будет умеренно высокий запас непроданных площадей, сформировавшийся у застройщиков к концу 2024 года. По прогнозам, к итогам 2025 года цены на первичном рынке вырастут на 8,3%, при инфляции в 6,3%. В 2026 году рост цен составит 6,1% при инфляции 4,5%.

С 2027 года, когда ключевая ставка приблизится к уровню 10%, агентство ожидает оживления спроса на фоне ограниченного предложения, что приведёт к увеличению разрыва между динамикой роста цен и инфляцией — цены поднимутся на 9,4%, а инфляция составит около 4%.

Тенденция опережающего роста стоимости новостроек сохранится и в последующие годы. Согласно прогнозам «Эксперт РА», в 2028 году цены на первичном рынке увеличатся на 8,4%, в 2029 году — на 8%, а в 2030 году — на 9%. При этом инфляция, по мнению аналитиков, будет удерживаться на целевом уровне 4%.