Переплату по ипотеке в России посчитали в квартирах

Переплата по ипотеке в России эквивалентна стоимости нескольких квартир. Насколько много граждане переплачивают по жилищным кредитам, для «Газеты.Ru» подсчитала кандидат экономических наук, инвестор, педагог Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.

В столице на деньги, переплаченные за ипотеку, можно приобрести четыре квартиры средней стоимостью в 11,8 миллиона рублей. Всего размер переплаты составит 46,1 миллиона рублей. Данную сумму он переплатит, если оформит кредит на 25 лет по медианной ставке в 21,24 процента и минимальным первым взносом в 10 процентов. Еще больше квартир можно купить за эти средства в Казани. Там при средней стоимости жилья в 6,3 миллиона рублей реально приобрести семь квартир.

Ранее сообщалось, как долго москвичам необходимо откладывать на первоначальный взнос по ипотеке. У столичных жителей на это уйдет порядка пяти-семи лет.