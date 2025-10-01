В ГД выдвинули инициативу о передаче государству бесхозных квартир

Законопроект, позволяющий государству изымать неиспользуемые жилые объекты, был предложен в Госдуме. Необходимые документы были внесены в базу законодательных инициатив нижней палаты парламента первого октября.

Группа парламентариев во главе с депутатом Александром Якубовским разработали проект закона, который предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс, устанавливающих возможность определения квартиры как неиспользуемой, если владелец не выполняет обязательства по ее поддержанию в надлежащем состоянии.

Согласно пояснительной записке, решение о признании жилой площади в многоквартирном доме неиспользуемой будет принимать специальная комиссия, сформированная муниципальными властями в соответствии с установленными нормативными актами.

Авторы законопроекта объясняют необходимость его принятия тем, что владельцы все чаще пренебрегают содержанием пустующего жилья, что влечет за собой сбои в работе общедомовых коммуникаций, в частности, замерзание систем отопления, водоснабжения и канализации, особенно в холодное время года.

Кроме того, подчеркивается в пояснительной записке, несанкционированное проникновение посторонних лиц в заброшенные квартиры может привести к противоправным действиям и причинить ущерб другим жильцам.