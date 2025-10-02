В Москве выросли цены на новостройки

Московские новостройки за год подорожали на 17,1% - в среднем до 562,9 тыс. рублей за кв. м.

Об этом говорится в сообщении системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"Средняя цена "квадрата" новостроек на экспозиции по "старой" Москве в сентябре выросла на 1,9% за месяц до 562,9 тыс. рублей (было 552,5 тыс. рублей). За год рост цены составил 17,1%. В сентябре прошлого года она равнялась 480,6 тыс. рублей за метр", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, средний бюджет покупки квартир в столичных новостройках составил по итогам сентября 33,13 млн рублей - по сравнению с августом показатель вырос на 3,3% (было 32,08 млн рублей). За год средний бюджет увеличился на 23,7%.

В материалах добавляется, что в сентябре 2025 года в Москве в старых границах продажи велись в 343 проектах, это на 1,5% больше, чем в августе (338), и на 5,5% меньше, чем в сентябре 2024 года.