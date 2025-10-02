В Сбере сообщили о росте портфеля финансирования жилой недвижимости на четверть

Рынок приходит к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов. Об этом на полях Moscow Startup Summit рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, застройщики управляют своими инвестиционными программами, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу для оптимизация процентной нагрузки на проект. По сравнению с прошлым годом заключение кредитных договоров уменьшилось на треть, в основном снижение произошло по бридж-кредитам, которые застройщики берут на первоначальные этапы строительства.

«Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера продолжает расти. С начала года он прирос на 24% и составляет 6,6 трлн рублей», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что абсолютный уровень процентных ставок остается достаточно высоким и сказывается на экономике проектов, особенно тех, которые имеют низкое покрытие долга средствами на счетах эскроу. Однако механизм эскроу в связке с ПФ финансированием позволяет большинству девелоперов успешно проходить период низких продаж.