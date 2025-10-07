Пенсионеров предупредили о риске остаться без квартиры

Пожилые граждане рискуют потерять право собственности на свою квартиру всего за несколько минут.

Росреестр опубликовал разъяснение по этому поводу, сообщает ИА DEITA.RU.

В ведомстве подчеркнули, что по последним данным, именно пожилые россияне сейчас находятся в группе риска потерять свою недвижимость. Основная причина — по закону достаточно всего лишь подписи собственника на договоре купли-продажи для оформления перехода права собственности от продавца к покупателю.

Как объяснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, решение этого вопроса очень простое: в договор включается пункт о том, что покупатель передал продавцу всю необходимую сумму наличными, и обе стороны подписывают документ, подтверждая факт платежа.

В Госдуме нашли применение нераспроданным квартирам

При этом, отметила специалист, нет необходимости регистрировать право собственности в ЕГРН: покупатель может добиться внесения записи через суд, ссылаясь на то, что продавец получил деньги, но не подал заявление в Росреестр, пишет портал «Юридические тонкости».

Зная эти правила, ведомство предупредило собственников недвижимости о риске потерять право владения против своей воли, случайно подписав поддельный или мошеннический документ. Особенно этим пользуются мошенники, активно обманывающие, в том числе, пожилых людей.

Например, злоумышленники могут позвонить пенсионеру, представляясь сотрудниками МВД, ФСБ или даже Росреестра, и заявить, что квартира якобы находится под угрозой: мошенники создали поддельную доверенность, которая дает им право продажи жилья, или требуют оформить под залог квартиры кредит.

Главная цель мошенников — убедить пожилого собственника срочно заключить фиктивную сделку по продаже своей недвижимости, чтобы злоумышленники могли получить квартиру. Многие люди доверчиво верят мошенникам и действительно продают свою жилплощадь, отдавая деньги преступникам.