Предсказано будущее цен на жилье в России

В ближайшие годы новостройки в России заметно подорожают из-за дефицита, который намеренно создают застройщики. Такое будущее рынку предсказал основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, девелоперы осознанно сократили темпы строительства, чтобы позже создать дефицит и поднять цены. Такое решение связано с высокими ипотечными ставками, на фоне которых упал спрос на жилье. Когда ставки снизятся, ожидавшие этого покупатели выйдут на рынок большим потоком. Резко выросший спрос повлечет за собой стремительный рост цен на новостройки.

«Искусственное сдерживание предложения вместе с растущим спросом создают основу для ценового взрыва. Рынок столкнется с новым витком подорожания уже в ближайшие годы», — заключил риелтор.

Ранее сообщалось, что в России подорожала аренда жилья. За последние три месяца ставки выросли в среднем на 11 процентов.