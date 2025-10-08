Названы способы избежать мошенничества при покупке жилья

Занимаясь поиском жилья, многие покупатели опасаются, что столкнутся с мошенничеством. Как избежать аферистов при жилищных сделках, в интервью Радиоточке НСН рассказала юрист Яна Бондаренко.

Прежде всего гостья эфира советует воспользоваться услугами юриста.

«Зачастую граждане, инвестируя крупные суммы, решают все самостоятельно и даже договоры скачивают из интернета», — сетует Бондаренко.

Обращаться к специалисту она рекомендует заранее, предоставляя все документы на жилплощадь. Юрист не только проверит выписку из ЕГРН, но тщательно изучит историю объекта и перехода прав, дав экспертное заключение.

При этом окончательное решение остается за покупателем, даже если сделка потенциально опасна, подчеркивает Бондаренко. Насторожить должно отсутствие необходимых документов или нежелание продавца их предоставить. Также юрист считает более безопасным воздержаться от покупки готового жилья и рассмотреть варианты от застройщика с договором долевого участия.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать надежную стройкомпанию. О мошенничества, в частности, может говорить просьба перевести деньги за квартиру напрямую девелоперу. Соглашаться на это не стоит, даже если вам сулят существенную скидку.