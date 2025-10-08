Найдена самая дешевая квартира в России

Средняя стоимость квартиры в России составляет около 6,8 млн рублей, однако на рынке можно найти жилье, цена которого ниже этой суммы более чем в 15 раз. Это выяснили журналисты ТАСС и аналитики рынка недвижимости.

Самая дешевая квартира в стране оценивается в 450 тыс. рублей: по данным базы объявлений «Циан», такое жилье расположено в городе Харабали Астраханской области. Это однокомнатная квартира площадью 21 кв. м в пятиэтажном доме 1982 года постройки. В ней нет ремонта, но есть балкон и кухня размером 4 кв. м. Владелец отмечает, что даже при такой стоимости возможен торг.

Квартиру по цене 500 тыс. рублей можно приобрести в Архангельской области в городе Коряжма. Ее площадь составляет 19 кв. м, дом построен в 1966 году из кирпича.

В Краснодаре, в Музыкальном микрорайоне, студия без отделки площадью 17,5 кв. м продается за 630 тыс. рублей. Квартира подключена к центральным коммуникациям, здание расположено на закрытой территории с благоустроенным двором.

Еще одно недорогое предложение — «двушка» за 690 тыс. рублей в поселке Каспий Астраханской области. Квартира площадью 52 кв. м находится в кирпичном доме с газовым отоплением и расположена в живописной местности рядом с дельтой Волги и Астраханским заповедником.

В Нижегородской области, в деревне Подлесово, однокомнатную квартиру площадью 39 кв. м можно купить за 1,5 млн рублей.