Вторичные квартиры в России подешевеют на 1–2% в ноябре по сравнению с октябрем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. На уменьшении цен скажется практически полного отсутствия спроса. По мнению эксперта, наиболее устойчивыми к снижению стоимости окажутся однокомнатные квартиры, их цена может скорректироваться вниз всего на 0,5%. Сильнее всего снижение затронет трехкомнатные и более крупные квартиры, где падение цен может составить до 4%.

На первичном рынке недвижимости ситуация будет более сложная. Трепольский уточнил, что застройщики будут удерживать официальные цены. Реальная стоимость покупки будет ниже лишь за счет маркетинговых инструментов. Например, субсидирование ипотечной ставки может снизить ежемесячный платеж на 15–20%, а акции вроде «отделка в подарок» или «паркинг за полцены» могут давать реальную выгоду покупателю в размере 5–12% от стоимости квартиры.