Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

С конца 2026 года цены на жилье в России могут начать расти темпами выше инфляции. Такой прогноз дала старший управляющий директор, директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, сейчас многие россияне отложили большие покупки на фоне высокой ключевой ставки.

«У потребителей образовался спрос на крупные покупки, который обернется ростом цен, когда будет реализован», — пояснила она.

Текущие активы россиян оцениваются в 147 триллионов рублей, а вместе с инвестиционными квартирами — до 200 триллионов рублей. При этом на вкладах хранится около 60 триллионов. Загвоздина считает, что немало накоплений граждан может оказаться на рынке жилья.

«Что случится с рынком жилья, если 10 процентов или даже 5 процентов от этих средств придет на него? Весь рынок новостроек сейчас оценивается в шесть триллионов рублей», — отметила эксперт. По ее мнению, рост цен на жилье выше инфляции возможет при снижении ключевой ставки до уровня 12-14 процентов. В таком случае новостройки подорожают на семь процентов в 2027-м и 2028 году при инфляции в 4,4 процента и 4 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2025 года спрос россиян на новостройки вырос на 12 процентов год к году.