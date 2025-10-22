Карачаево-Черкесия вошла в топ-5 самых популярных регионов для семейного отдыха в ноябре

Карачаево-Черкесия стала одним из наиболее востребованных регионов для семейных путешествий в ноябре. Высоким спросом также пользуются поездки в Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Татарстан.

«Карачаево-Черкесская Республика вошла в пятерку самых популярных направлений для семейных путешествий в ноябре. На ее долю пришлось 4% от всех забронированных отелей и апартаментов на этот период», — сообщает пресс-служба сервиса поиска и бронирования жилья «Яндекс. Путешествия».

Отмечается, что средняя стоимость за ночь проживания в отелях и апартаментах республики составила 10 330 рублей. В пятерку наиболее популярных регионов также вошли Краснодарский край (23% — 10 050 рублей за одну ночь), Москва и Московская область (19% — 12 810 рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13% — 9 070 рублей) и Татарстан (3% — 9 560 рублей).

По данным сервиса, количество бронирований на семейный отдых в ноябре в этом году увеличилось на 17%. В среднем путешественники планируют провести в интересующих их туристических локациях 2−3 ночи.

Ранее сообщалось, что Карачаево-Черкесия оказалась в топ-5 самых популярных направлений отдыха в предстоящие новогодние праздники.