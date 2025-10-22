На фоне дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной российские суды начали чаще вставать на сторону пожилых продавцов недвижимости, заявляющих о влиянии мошенников на их решение о продаже жилья. Об этом в разговоре с Рамблером рассказала эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Подмосковье семья военного осталась без квартиры из-за пенсионера, обманутого мошенниками. Семья с тремя детьми приобрела жилье на субсидию от Минобороны России. Сделка прошла юридическую проверку, но практически сразу после продажи квартиры пожилой россиянин подал иск об аннулировании сделки. Мужчина объявил, что стал жертвой мошенников, которым отдал все деньги. Жители Московской области подали встречный иск на признание их добросовестными покупателями. Через год суд принял сторону пенсионера, обязав вернуть ему квартиру.

В последнее время мы наблюдаем большое количество случаев, когда добросовестные покупатели остаются без квартир из-за сделок с ведомыми пожилыми продавцами недвижимости. Суды зачастую встают именно на сторону продавцов. Полагаю, во многом это связано с недавним громким делом Ларисы Долиной, ведь ранее в схожем случае суд встал на ее сторону. И подобные решения судов теперь в тренде. При этом эксперты в сфере недвижимости сейчас задаются вопросом о том, не станут ли подобные дела новом видом мошенничества со стороны «милых бабушек и дедушек». Ведь когда пожилые люди видят из практики, что суд в таких делах поддерживает именно их, то все это может принять характер определенного мошенничества. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России

В настоящее время российские власти готовят новые механизмы для защиты прав участников сделок с недвижимостью, они могут быть запущены уже весной 2026 года, подчеркнула Перескокова.

«Речь идет о введении периода охлаждения для сделок с недвижимостью, при котором пожилой человек в течении 10 дней после подписания договора сможет отказаться от сделки без каких-либо последствий. Кроме того, в России планируется ввести специальный документ, подтверждающий, что продавец недвижимости не находится под влиянием мошенников, что сделка не связана с подозрительными лицами. Его могут сделать обязательным приложением к нотариальному договору. Вместе с тем у нас планируется ввести страхование сделок с пожилыми продавцами недвижимости. Если это будет реализовано, то в случае признания судом сделки недействительной добросовестный покупатель не останется без денег и квартиры. Безусловно, нам нужны новые защищающие механизмы, но что из вышеперечисленного в итоге будет принято – покажет время», – сказала эксперт.

Вместе с тем Перескокова ответила на вопрос о том, что в нынешних условиях поможет защитить сделку с недвижимостью от мошенников.

«Во-первых, при совершении сделок нужно обращаться к опытным специалистам, у которых есть собственные алгоритмы проверок. К примеру, риэлторы могут связаться с родственниками пожилого продавца недвижимости и уточнить все детали сделки. Также сейчас можно порекомендовать проводить психиатрическое освидетельствование сделкоспособности продавца недвижимости. Сделать это можно, к примеру, в институте Сербского. Но, конечно, все эти меры не являются панацеей. Стопроцентной защиты от попадания в мошеннические схемы при совершении сделок с жильем пока нет», - заключила эксперт.

