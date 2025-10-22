Россиянам назвали минусы ипотеки в микрофинансовых организациях

С 22 октября россиянам станет доступно оформление ипотеки в микрофинансовых организациях (МФО). Чем может обернуться для заявителей такой выбор, «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г .В. Плеханова Диана Степанова.

Прежде всего экономист отмечает, что повсеместно такая услуга станет доступна лишь спустя некоторое время — необходимо дождаться появления полноценно работающих МФО. Помимо этого, ипотечники могут столкнуться с лимитами, бюрократическими сложностями и узким выбором квартир, на которые распространится кредит.

Ипотека в таких финорганизациях будет главным образом интересна тем заявителям, кто имеет плохую кредитную историю и не прошел банковский скоринг. В сравнении с банками скоринг в МФО более лоялен, уверена Степанова. Из других преимуществ ипотеки от МФО — более гибкие условия, чем в банках, расширение доступа к ипотеке в регионах с недостатком банковских сервисов. При этом права заемщиков будет защищать Центробанк, подчеркнула экономист.

В свою очередь гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что оформление ипотеки в МФО может привести к неподъемным долгам.