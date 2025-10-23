Риелтор рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде жилья

Отказ от предоплаты до личного осмотра квартиры поможет россиянам не нарваться на мошенников при аренде жилья. Об этом «Москве 24» заявил риелтор Олег Свиридов.

© Газета.Ru

К тревожным сигналам он отнес то, что объявление слишком долго находится на площадке, потому что квартиры с чистыми документами обычно сдаются очень быстро. По его словам, насторожиться стоит и в том случае, если цена за квартиру значительно ниже рыночной.

Эксперт также посоветовал завести отдельный номер телефона для поиска жилья.

«Достаточно один раз оставить свой номер на сайте недвижимости или позвонить по объявлению, как последуют сотни спам-звонков, в том числе от мошенников», — пояснил Свиридов.

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков до этого говорил, что сдача квартиры в аренду третьими лицами является одной из самых распространенных схем обмана на рынке арендного жилья. По его словам, это касается случаев, когда хозяина якобы нет в городе и квартиру показывает другой человек, который получает деньги и пропадает.