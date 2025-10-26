Цены на аренду жилья в столице обновили максимум

По итогам третьего квартала 2025 года аренда жилья в двух российских столицах обновила ценовой максимум. В Москве средняя стоимость съемного жилья за квартал выросла на 23 процент, до 115 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 3 процента, до 57 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра «Дом.РФ», пишет РБК.

Рост цен объясняют сезонным повышением спроса, которое традиционно приходится на конец лета — начало осени. Среди факторов подорожания съемного жилья эксперты назвали снижение нового предложения. Согласно исследованию, число доступных для аренды квартир снижается уже второй квартал подряд — по итогам третьего квартала показатель снизился на 6 процентов, до 88 тысяч лотов.

«Тем не менее текущий уровень предложения стал самым высоким для конца третьего квартала за последние пять лет», — указали аналитики.

В городах-миллионниках сокращение числа активных объявлений в третьем квартале составило 13 процентов, в Москве — 8 процентов.

При этом в сентябре сообщалось, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет около 60 тысяч рублей в месяц. За квартиры, расположенные удаленно от метро, просят 50-55 тысяч рублей, а за жилье в новых домах рядом с метро — от 80 тысяч. В Московской области однушки можно снять за 30 тысяч, а в ближнем Подмосковье — за 40-45 тысяч рублей.