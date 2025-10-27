В России запретят оформление двух льготных ипотек на семью

Власти подготовили изменения, согласно которым с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять две льготные ипотеки на одну семью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Так, для оформления кредита по программе «Семейная ипотека» супруги должны будут являться созаемщиками по кредиту, при этом исключением будут случаи, когда супруг или супруга не являются гражданами России.

Один из собеседников агентства уточнил, что уровни возмещения по этой программе будут сохранены до конца текущего года. Однако с января 2026 года их снизят на 0,5 процентного пункта (п.п). Таким образом, размер субсидий по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 п.п., на ИЖС — 2,5 п.п.

Frank Media направили запрос в Минфин.

Программа «Семейная ипотека» действует в России с 2018 года. В июле 2024 года условия были скорректированы : льготное кредитование стало доступно семьям с ребёнком-инвалидом или с хотя бы одним ребёнком до шести лет. Кроме того, семьи с двумя детьми до 18 лет могут получить кредит на покупку квартиры в строящемся доме в малых городах и регионах с низким объёмом строительства, а также на индивидуальное жилищное строительство. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%.