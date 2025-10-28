Названы причины отказа россиян от недвижимости

Чаще всего россияне отказываются принимать недвижимость в дар, в наследство или покупать ее из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Россияне отказываются от жилья, когда вместе с имуществом наследник получает и обязательства, когда сумма долгов сопоставима или превышает стоимость недвижимости. Еще одна частая причина — наследуемая недвижимость находится в отдаленной местности, ее сложно продать или использовать. Иногда такое «неликвидное» имущество становится выморочным и переходит государству. Также отказ происходит из-за возможных судебных споров по наследству.

Отказ от подаренной недвижимости часто связан с налогами. Только близкие родственники освобождаются от НДФЛ при дарении, остальные платят до 22 процентов от кадастровой стоимости, напомнили специалисты. Иногда люди отказываются от дарения из-за непонимания, что собственность переходит одаряемому без права отмены дарения.

При покупке недвижимости отказ может быть вызван выявленными обременениями, проживанием продавца за границей, или опасениями по поводу доверенностей и расчетов, что делает сделку рискованной.

