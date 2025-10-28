Эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал решение московского суда признать незаконными объявления о сдаче жилья «только мусульманам».

Савеловский суд Москвы ранее признал незаконной публикацию объявлений о сдаче жилья исключительно людям, исповедующим ислам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы. В материалах дела говорится, что в ходе мониторинга прокуратура обнаружила в тематическом Telegram-канале две публикации. В одной из них говорилось о сдаче однокомнатной квартиры у метро «Щелковская» в Москве. В тексте подчеркивалось, что квартира сдается исключительно мусульманам. Другое объявление было об аренде дома в деревне Дроздово под Москвой. Там также была пометка, что недвижимость сдается только мусульманам. В надзорном ведомстве расценили это как дискриминацию по религиозному признаку и подали административный иск с требованием заблокировать эти объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной.

В целом это справедливое решение, ведь в этих объявлениях содержалась религиозная подоплека. А посылы, где говорится о сдаче жилья «только мусульманам» в государстве, в котором проживает огромное количество национальностей, исповедующих разные религии, могут быть не совсем уместны. Полагаю, в дальнейшем в публичных объявлениях подобные пометки больше фигурировать не будут. Вместе с тем на деле собственник жилья все также сможет выбирать своего арендатора, но принимать решение о сдаче квартиры тому или иному человеку он будет при личном звонке или при личной встрече. В результате общение между собственником и арендатором станет более сложным, оно перейдет в другую - непубличную - плоскость. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что на фоне судебного прецедента в объявлениях собственников квартир в России все реже будут встречаться пометки о сдаче жилья «только славянам».

«Это связано с тем, что в данном случае государство выступило с конкретной позицией. Поэтому в дальнейшем на объявления с соответствующими пометками могут начать поступать жалобы, после которых будут проводиться проверки со стороны налоговой или правоохранительных органов. Так что в результате из-за подобного рода объявлений у собственников жилья могут появиться проблемы, к ним могут быть применены санкции – штрафы. И из-за соответствующих опасений пометки [о сдаче жилья «только славянам»] собственники будут вносить все реже… Думаю, судебное решение, о котором мы говорим, в целом уравняет рынок и сделает его более многогранным. Но мы прекрасно понимаем, что у каждого арендодателя есть собственные житейские предпочтения, собственные взгляды на ту или иную категорию граждан, поэтому на практике для них все останется так, как есть», - отметил специалист.

Ранее сообщалось, что цены на аренду жилья в Москве побили рекорд.